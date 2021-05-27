Nijerya’da 160’tan fazla yolcu taşıyan tekne battı

Nijerya'da 160'tan fazla yolcunun olduğu tekne, Nijer Nehri’nde alabora olurken şimdiye kadar 22 kişi kurtarılabildi.

Aşırı yolcu taşınması nedeniyle Nijer Nehri'nde yaşanan tekne facialarına bir yenisi daha eklendi.

Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Nafiu Abubakar basına verdiği demeçte, polisin 160’tan fazla kişiyi taşıyan bir teknenin komşu Nijer eyaletinden Kebbi’ye giderken Nijer Nehri’nde alabora olduğu bilgisini aldığını aktardı. Abubakar, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

22 KİŞİ KURTARILDI, 6 CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI

Ngaski Bölge İdari Başkanı Abdullahi Buhari Wara ise yaptığı açıklamada, şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 22 kişinin de kurtarıldığını aktardı.

80 YOLCU TAŞIMASI GEREKİYORDU

Wara, teknenin 80’den fazla yolcu taşımaması gerektiğine dikkat çekerek, kazanın aşırı yük nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Wara, fazla yolcu dışında tekneye bir altın madeninden çıkan kum torbalarının da yüklendiğini ifade etti.

DAHA ÖNCE DE 30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu ayın başlarında Nijer eyaletinde aşırı yük nedeniyle alabora olan teknede 30 kişi hayatını kaybetmişti.