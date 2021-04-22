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    Nijerya'da 55 yaşındaki kadın üçüz doğurdu

    Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde Tegbe Awusaziba isimli kadın 55 yaşında üçüz bebek dünyaya getirdi.
    • AA
    • 22.04.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 13:22
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    Nijerya'da 55 yaşındaki kadın üçüz doğurdu

    Nijerya'nın Baselya eyaletinde yaşayan ve uzun yıllar çocuk sahibi olmayı bekleyen 55 yaşındaki Tegbe Awusaziba, üçüz doğumdan sonra yaptığı açıklamada, yaşı nedeniyle hamileliğine bile inanamadığını belirtti.

    "ŞÜKREDİYORUM"

    Yıllar sonra anne olmanın büyük mutluluk olduğunu dile getiren Awusaziba, "Allah'a şükrediyorum bugün sadece anne değil, üçüzlerin annesi oldum." dedi.

    Anne ve bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    BEBEK

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