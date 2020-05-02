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    Nijerya'da 8 katlı bina çöktü: 15 ölü

    Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın İmo eyaletinde 8 katlı binanın çökmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 02.05.2020 - 05:57
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    Nijerya'da 8 katlı bina çöktü: 15 ölü

    Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) İmo/Abia Eyaletler Koordinatörü Evans Ugoh, yerel basına yaptığı açıklamada, İmo eyaletinin Owerri bölgesinde 8 katlı bir binanın çöktüğünü belirtti.

    15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Enkaz altındaki 15 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Ugoh, 8 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

    ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

    Ugoh, NEMA ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, yaralıların tedavi altına alındığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

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