Nijerya'da kolera salgını 34 can aldı

DHA

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC) Genel Müdürü Dr. Jide Idris, ülkede kolera tehdidinin ciddiyetini gözler önüne seren verileri kamuoyuyla paylaştı. Başkent Abuja’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Idris, şu ana kadar 1307 şüpheli vaka tespit edildiğini ve hastalık nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

3 BİNDEN FAZLA TOPLULUK, KOLERA RİSKİ ALTINDA

Dr. Idris, hijyen koşullarının yetersiz olduğu ve temiz içme suyuna erişimin sınırlı kaldığı 3 bin 300'den fazla topluluğun kolera riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Özellikle altyapı sorunlarının sürdüğü bölgelerde salgının yayılma hızının yüksek olduğuna dikkat çeken Idris, halk sağlığını korumak adına acil müdahale çağrısında bulundu.