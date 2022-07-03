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- Nijerya'da rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı
Nijerya'da rehin tutulan 77 kişi kurtarıldı
Nijerya'da bir papaz tarafından rehin tutulan 77 kişinin kurtarıldığı açıklandı.
- 03.07.2022 - 03:32
Nijerya'da Ondo eyaletine bağlı Valentino bölgesinde bulunan bir kilisenin alt katında papaz tarafından 77 kişi rehin alındı.
Rehinelerin hepsi kurtarıldı
Mahalle sakinlerinin verdiği alarm sonucunda aralarında 23 çocuğun da bulunduğu 77 kişi kurtarıldı.
Ondo Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Funmilayo Odunlami, yaptığı açıklamada, papazın gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.