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    Nijerya’da yakıt tankeri faciası

    Nijerya'da frenleri patlayan yakıt tankerinin kontrolden çıkarak devrilmesiyle meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 24.09.2020 - 00:55
    • Güncelleme : 24.09.2020 - 00:55
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    Nijerya’da yakıt tankeri faciası

    Nijerya’nın Kogi eyaletindeki Lokoja kenti ve başkent Abuja arasındaki otoyolda yakıt taşıyan bir tankerin frenleri patladı. Kontrolden çıkan tanker, araçların üzerine devrildi ve patlama gerçekleşti.

    23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Patlamada 23 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu, o sırada yoldan geçen 5 öğrencinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Nijerya’da yakıt tankeri faciası-Video

    Nijerya’da yakıt tankeri faciası #1

    Nijerya’da yakıt tankeri faciası #2

    Nijerya’da yakıt tankeri faciası #3

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