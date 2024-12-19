Nijerya'da yılbaşı etkinliğinde izdiham: 32 çocuk ezilerek öldü

Haber Merkezi

Nijerya'nın güneyindeki Oyo eyaletinde düzenlenen yılbaşı eğlencesi, korkunç olaylara sahne oldu.

Kent merkezinde ayrılan küçük bir bölgede yapılan etkinliğe belirlenen sayıdan daha fazla katılım gerçekleşti.

İnsanların etkinlikte neden olduğu kalabalıkta, küçük çocuklar yerlere düştü.

23 ÇOCUK EZİLEREK ÖLDÜ

Etkinlik alanından çıkmaya çalışan ve sahneye doğru ilerlemek isteyen insanlar, yer düşen çocukları fark etmeyerek üstlerinden geçti.

Yaşanan feci olay sonrasında açıklama yapan Oyo Enformasyon Komiseri Prince Dotun Oyelade, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan izdihamda ezilen 32 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

ORGANİZATÖRLER GÖZALTINA ALINDI

Oyelade, çok sayıda çocuğun da yaralandığını duyurdu.

Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktaran Oyelade, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Oyo Valisi Seyi Makinde, yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını bildirdi.