Nijerya'daki saldırılarda 1 haftada 120 kişi öldü

Nijerya'da 24 Eylül'den 2 Ekim'e kadar gerçekleşen saldırılarda toplam 120 kişinin öldüğü açıklandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da silahlı çetelerin saldırıları her geçen gün artıyor.

Güvenlik sorunları nedeniyle 24 Eylül'den 2 Ekim'e kadar ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi.

Bu saldırılarda aralarında 2 polisin ve 2 askerin bulunduğu en az 120 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılarda çok sayıda ev kundaklanırken, onlarca kişi de kaçırıldı.

ÇİFTÇİLER SALDIRILARA MARUZ KALIYOR

Saldırıların çoğu ülkenin kuzeybatı ve kuzeydoğu bölgelerinde silahlı çeteler tarafından düzenlendi.

Nijerya'nın kuzeybatısında, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

HAYVANLARI ÇALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını da öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenleyerek bölge halkını rehin alıyor.