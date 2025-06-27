Nikol Paşinyan, Ermeni Kilisesi'ne cinsel organını göstermeyi teklif etti

Ermenistan'da kilise ve iktidar arasındaki ayrılık daha da belirginleşiyor...

Başbakan Nikol Paşinyan, kendisine darbe girişiminde bulunulduğunu açıkladıktan sonra, bu girişimden Ermeni Apostolik Kilisesi’ni ve Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ı sorumlu tutmuştu.

Galstanyan ve aralarında kiliseden yöneticilerin de bulunduğu 14 kişi, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

"PAŞİNYAN GİZLİ BİR MÜSLÜMAN HEM DE SÜNNETLİ"

Paşinyan'a karşıtlıklarını her seferinde dile getiren kilise, Başpsikopos ve kilise üyelerinin tutuklanmasının ardından iktidara kan kustu.

Kilisenin üst düzey liderlerinden Peder Zareh Aşuryan, tutuklanan Galstanyan ile görüştükten sonra Facebook'ta yaptığı paylaşımda, Paşinyan'ın gizli Müslüman olduğunu iddia ederek onu sünnetli olmakla suçladı.

Aşuryan paylaşımında, " Apostolik Kutsal Kilisemizin, ulusa ihanet eden, atalarının anısına saygısızlık eden, vaftiz yeminini bozan ve Kutsal Haç mührünü sünnet işaretiyle değiştiren bu sahte 'inançlılardan' derhal kendini temizlemesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

"CİNSEL ORGANIMI GÖSTERMEYE HAZIRIM"

Bu iddialar üzerine Nikol Paşinyan, kiliseye beklenmedik bir cevap verdi.

Paşinyan, kilise yöneticilere ithafen, "Madem ben sünnetliyim siz bunu nasıl öğrendiniz?" dedi.

Paşinyan, daha sonra sünnetli olmadığını kanıtlamak için "Peder'e cinsel organımı göstermeye hazırım." dedi.

"KİLİSEDEKİLER BEKARET YEMİNLERİNİ BOZDU, PATRİĞİN ÇOCUĞU VAR"

Paşinyan ile Kilise arasındaki gerginlik, Paşinyan'ın mayıs ayı sonlarında kiliselerin 'depo' haline geldiğini ve din adamlarının bekarlık yeminlerini bozduklarını iddia etmesinin ardından zirveye ulaşmıştı.

Açıklamasında bu konuya da değinen Paşinyan, bu söylemlere destek veren asıl ismi Kıtric Nersislan olan Ermeni Patriği 2’nci Karekin'e de yüklenmeyi ihmal etmedi.

Paşinyan, Patrik 2'nci Karekin için, “Benim de ona bir sorum olacak. Nersisyan zamanında Patrik seçilirken kendisini tamamen Tanrı'ya adadığını söyleyerek evlenmeme yemini etmişti. Ama öğrendiğime göre kendisinin bir çocuğu var. Bunu kanıtlayabilirim. Verdiği yemini çiğneyerek bir kadınla ilişkiye giren Peder istifa etmeli.” dedi.