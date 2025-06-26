Ermenistan'da darbeci Başpsikopos tutuklandı

Ermenistan'da kilise ve ülke yönetimi arasındaki gerilimi artıracak hamle!

Başbakan Nikol Paşinyan, dün hükümeti devirmeye yönelik bir darbe girişiminin kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Paşinyan, ülkenin en köklü dini kurumu Ermeni Apostolik Kilisesi’nin üst kademelerindeki bir din adamı tarafından düzenlendiğini öne sürüdüğü darbe girişimini 'şeytani bir komplo' olarak niteledi.

BAŞPSİKOPOS TUTUKLANDI

Paşinyan'ın emri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ermenistan Soruşturma Komitesi’nin açıklamasına göre, “Kutsal Mücadele” hareketinin lideri Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ ve öncülüğünde organize edilen darbe planı kapsamına katılan 14 kişi tutuklandı.

SUÇLAMALAR

Reuters'ın aktardığına göre yetkililer, Galstanyan ve çevresindekileri hükümeti istikrarsızlaştırmak ve iktidarı ele geçirmek için çoğu eski asker ve polisten oluşan binden fazla kişiyi yol kesmek, şiddet olayları başlatmak ve interneti kesmek için görevlendirmekle suçluyor.

Savcılar, tutuklanan kişilerden bazıları arasında sabotaj hakkında konuştukları telefon görüşmelerinin ses kayıtlarını ve ele geçirilen silahların görüntülerini de yayımladı.

Ülkedeki büyük suçları soruşturan Soruşturma Komitesi, "Başpiskopos Galstanyan Kasım 2024'ten beri kendisine, iktidarı anayasanın izin vermediği bir şekilde değiştirme görevi biçti" ifadelerini kullandı.

DARBE GİRİŞİMİ

Nikol Paşinyan, Telegram hesabından yaptığı çarpıcı açıklamada, ülkenin en köklü dini kurumu Ermeni Apostolik Kilisesi’nin üst kademelerindeki bir din adamı tarafından organize edilen darbe girişiminin engellendiğini açıkladı.

Kilise içindeki “suç-oligarşi ağı” tarafından hedef alındığını söyleyen Paşinyan, “Hukuk güçleri, suç-oligark din adamlarının Ermenistan Cumhuriyeti'nde durumu istikrarsızlaştırma ve iktidarı ele geçirme yönündeki büyük çaplı ve şeytani planını boşa çıkardı.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Soruşturma Komitesi’nin paylaştığı bir açıklamaya atıfta bulunan Paşinyan, Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın “Kasım 2024’ten bu yana Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası’nda izin verilmeyen yollarla iktidarı değiştirme hedefi güttüğünü” iddia etti.

Paşinyan’ın Başpiskopos Bagrat Galstanyan liderliğindeki “Kutsal Mücadele” adlı oluşumun darbe girişiminde rol oynadığını ima eden sözleri, dikkatleri bu gruba çevirdi.

Muhalif Kutsal Mücadele hareketinin lideri olan Galstanyan, geçtiğimiz yıl Paşinyan’ı Azerbaycan’a toprak teslim etmekle suçlamış ve başbakanı devirmek için sonuçsuz kalan kitlesel protestolar düzenlemişti.

Soruşturma Komitesi, Galstanyan’ın “hareketin birkaç üyesiyle önceden anlaşarak, terörist eylemler gerçekleştirmek ve iktidarı ele geçirmek için gerekli araçları ve gereçleri temin ettiğini” öne sürdü.

KİLİSE PAŞİNYAN'IN EYLEMLERİNDEN MEMNUN DEĞİL

Ermeni Apostolik Kilisesi, Ermenistan’ın ulusal kimliğinde ve toplumsal yapısında köklü bir yere sahip.

Ancak, Paşinyan’ın 2018’de iktidara gelmesinden bu yana kilise ile hükümet arasında sık sık gerilim yaşanıyor.

Paşinyan, kiliseyi siyasi faaliyetlerde bulunmakla ve oligarşik yapılarla iş birliği yapmakla suçlarken, kilise ise hükümetin politikalarını ulusal çıkarlara aykırı bulduğunu dile getiriyor. Son dönemde, Paşinyan’ın kilisenin ruhani lideri II. Karekin’e yönelik ağır ithamları ve kilise mallarına yönelik eleştirileri, bu çatışmayı daha da derinleştirmişti.

4. yüzyılda Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul eden ilk ulus olan Ermenistan, Ermeni Apostolik Kilisesi’ne anayasal özel bir statü tanımakta ve kilise, Ermeni toplumunda önemli bir etkiye sahiptir.