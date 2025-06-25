Nikol Paşinyan açıkladı: Ermenistan’da darbe girişimi engellendi

Ermenistan siyasetinde kriz derinleşiyor....

Uzun süredir ülkesindeki din adamlarıyla anlaşmazlık yaşayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Nikol Paşinyan, Telegram hesabından yaptığı çarpıcı açıklamada, bir darbe girişiminin engellendiğini açıkladı.

"DİN ADAMLARI DARBE YAPMAYA ÇALIŞTI"

Paşinyan darbenin arkasında, ülkenin en köklü dini kurumu Ermeni Apostolik Kilisesi’nin üst kademelerindeki bir din adamının olduğunu öne sürdü.

Paşinyan, “şeytani bir komplo” olarak nitelediği bu darbe planının güvenlik güçleri tarafından bozguna uğratıldığını bildirdi.

"ŞEYTANİ PLANI BOŞA ÇIKARDIK"

Kilise içindeki “suç-oligarşi ağı” tarafından hedef alındığını söyleyen Paşinyan, “Hukuk güçleri, suç-oligark din adamlarının Ermenistan Cumhuriyeti'nde durumu istikrarsızlaştırma ve iktidarı ele geçirme yönündeki büyük çaplı ve şeytani planını boşa çıkardı.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Soruşturma Komitesi’nin paylaştığı bir açıklamaya atıfta bulunan Paşinyan, Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın “Kasım 2024’ten bu yana Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası’nda izin verilmeyen yollarla iktidarı değiştirme hedefi güttüğünü” iddia etti.

KİLİSE VE HÜKÜMET ARASINDA ŞİMŞEKLER ÇAKIYOR

Bu sözler, hükümet ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında uzun süredir devam eden gerilimi adeta patlama noktasına getirdi.

Kilisenin, son dönemde Paşinyan’a karşı muhalif bir duruş sergileyerek hükümeti eleştiren bir cephe oluşturduğu iddia ediliyordu.

Özellikle, kilisenin Paşinyan’ın dış politikasına ve 2020 Dağlık Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan ile imzalanan ateşkes anlaşmasına yönelik sert eleştirileri, bu gerilimin temelini oluşturuyordu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili henüz resmi bir suçlama veya gözaltı bilgisi paylaşılmadı. Ermenistan Soruşturma Komitesi’nin soruşturmayı sürdürdüğü belirtilirken, kilise kanadından da iddialara yönelik resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak, Paşinyan’ın Başpiskopos Bagrat Galstanyan liderliğindeki “Kutsal Mücadele” adlı oluşumun darbe girişiminde rol oynadığını ima eden sözleri, dikkatleri bu gruba çevirdi.

Muhalif Kutsal Mücadele hareketinin lideri olan Galstanyan, geçtiğimiz yıl Paşinyan’ı Azerbaycan’a toprak teslim etmekle suçlamış ve başbakanı devirmek için sonuçsuz kalan kitlesel protestolar düzenlemişti.

Soruşturma Komitesi, Galstanyan’ın “hareketin birkaç üyesiyle önceden anlaşarak, terörist eylemler gerçekleştirmek ve iktidarı ele geçirmek için gerekli araçları ve gereçleri temin ettiğini” öne sürdü.

KİLİSE PAŞİNYAN'IN EYLEMLERİNDEN MEMNUN DEĞİL

Ermeni Apostolik Kilisesi, Ermenistan’ın ulusal kimliğinde ve toplumsal yapısında köklü bir yere sahip.

Ancak, Paşinyan’ın 2018’de iktidara gelmesinden bu yana kilise ile hükümet arasında sık sık gerilim yaşanıyor.

Paşinyan, kiliseyi siyasi faaliyetlerde bulunmakla ve oligarşik yapılarla iş birliği yapmakla suçlarken, kilise ise hükümetin politikalarını ulusal çıkarlara aykırı bulduğunu dile getiriyor. Son dönemde, Paşinyan’ın kilisenin ruhani lideri II. Karekin’e yönelik ağır ithamları ve kilise mallarına yönelik eleştirileri, bu çatışmayı daha da derinleştirmişti.

4. yüzyılda Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul eden ilk ulus olan Ermenistan, Ermeni Apostolik Kilisesi’ne anayasal özel bir statü tanımakta ve kilise, Ermeni toplumunda önemli bir etkiye sahiptir.