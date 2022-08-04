Nikol Paşinyan: Karabağ'daki Rus güçleriyle ilgili soru işaretleri var

Nikol Paşinyan: Karabağ'daki Rus güçleriyle ilgili soru işaretleri var

Paşinyan, Azerbaycan birliklerinin geri çekilmesini istedi. Ermeni lider, "Dağlık Karabağ'daki barışı koruma operasyonunun içeriği hakkında soru işaretleri oluştu" dedi.

Bakü, Dağlık Karabağ'da etkili operasyonlar sonucu Ermenistan'a geri adım attırdı.

İki ülke arasında Rusya'nın da katılımıyla üçlü mutabakat imzalandı.

Ancak Azerbaycan topraklarında bulunan ve taciz ateşleriyle provokasyonlarını sürdüren yasa dışı Ermeni güçleri, Azerbaycan güçleri tarafından hedef alındı.

Paşinyan'ın Karabağ yorumu

Yaşananlar üzerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bölgede bulunan Rus güçlerinin varlığını sorguladı.

Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki olayların, "Rus barışı koruma birliğinin faaliyetleri hakkında birtakım soruları gündeme getirdiğini" söyledi.

"Ermeni kamuoyunda soru işaretleri uyandırıyor"

Yaptığı açıklamada Paşinyan, "2020'den bu yana Dağlık Karabağ'da son günler de dahil olmak üzere meydana gelen bir dizi olay, Ermeni kamuoyunda Dağlık Karabağ'daki barışı koruma operasyonunun içeriği ve doğası hakkında soru işaretleri uyandırıyor." diye konuştu.

"Acilen anlaşmaya varılmalı"

Paşinyan, "Bu bağlamda, Dağlık Karabağ'daki barışı koruma operasyonunun detayları üzerinde acilen anlaşmaya varılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ermenistan Başbakanı ayrıca, Erivan'ın Rus unsurlarının "Karabağ'daki temas hattı ihlallerini" durdurmasını beklediğini de belirtti.

"Azerbaycan birliklerinin geri çekilmesini bekliyoruz"

Sıklıkla çatışmalara sebep olan Ermeni askerlerinin eylemlerini görmezden gelen ve Bakü'yü hedef alan Paşinyan, "Temas hattını ihlal etmeye yönelik her türlü girişimin Rusya barış gücü askerlerince durdurulmasını ve bu hattın içindeki Azerbaycan birliklerinin geri çekilmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Durum ağırlaştı, hafifletmeliyiz"

Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermenistan güçleri tarafından gerçekleştirilen terör eylemi sonucu şehit oldu.

TASS'ın haberine göre, Nikol Paşinyan, "Dağlık Karabağ ve çevresindeki durum son günlerde aşırı derecede ağırlaştı. Bu gergin durumu hafifletmek için çalışmalıyız." diye ekledi.

Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki bağlantı konusu

Öte yandan Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın batısı ile Nahçıvan arasındaki bağlantıyı sağlamaya hazır olduğunu da anlatan Paşinyan, şöyle devam etti:

"Azerbaycan, Ermenistan'ın bu ülkenin batısı ile Nahçıvan arasındaki bağlantıyı sağlama sözü verdiğini söylüyor. Evet, bu tür yükümlülüklerimiz var ve bugün bile bunları yerine getirmeye hazırız.

Bu fırsatı kullanmayan Azerbaycan'dır. Bugün bile Ermeni mevzuatı çerçevesinde Ermenistan sınırını geçip Nahçıvan'a gidebileceğinizi söylüyoruz."

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