Nikol Paşinyan, yeniden Ermenistan Başbakanı oldu

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, imzaladığı kararnameyle Paşinyan'ın başbakanlık görevine atanmasını gerçekleştirdi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ülkenin başbakanını atadı.

20 Haziran’da yapılan erken parlamento seçiminin ardından, önceki Başbakan Nikol Paşinyan, parlamentoda elde ettiği milletvekili çoğunluğu ile başbakanlığa aday gösterildi.

BAŞBAKAN OLARAK ATANDI

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sarkisyan, Paşinyan’ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ülkenin anayasası, başbakanın belirlenmesinin ardından yeni hükümetin 15 gün içinde kurulmasını söylüyor.

ERKEN PARLAMENTO SEÇİMİNDEN ÇIKAN SONUÇ

Ermenistan’da 20 Haziran'da düzenlenen erken parlamento seçiminin kesin sonuçlarına göre Nikol Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 53,91’ini alarak birinci olmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın "Ermenistan İttifakı" yüzde 21,09 oy alırken, eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan'ın desteklediği "Onurum Var İttifakı" da yüzde 5,22 ile barajı aşarak parlamentoya giren üçüncü parti olmuştu.

Buna göre, Sivil Sözleşme Partisi 71, "Ermenistan İttifakı" 29, "Onurum Var İttifakı" da 7 sandalyeye sahip olmuştu.