Nikos Anastasiadis: Ermenistan'ı koşulsuz destekliyoruz

Paşinyan ile bir araya gelen Rum lider, Erivan yönetimine desteğini yineledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel, Doğu Ortaklığı Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Zirve kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir araya geldi.

"KIRILMAZ DOSTLUK BAĞLARI"

Anastasiadis, görüşmeye ilişkin Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Ülkelerimiz kırılmaz dostluk bağlarını paylaşıyor." dedi.

ERMENİSTAN'A KOŞULSUZ DESTEK

Paşinyan ile "dostça" bir toplantı yaptığını belirten Anastasiadis, "koşulsuz desteğini Ermenistan'a ve halkına ilettiğini" söyledi.

"YAKIN İLİŞKİLERE SAHİBİZ"

Rum lider, açıklamasının devamında, "Kıbrıs Ermeni toplumunun rolünün yadsınamaz olduğu yakın bir ilişkiye sahibiz." ifadesini kullandı.