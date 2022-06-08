Norveç, Ukrayna'ya 22 obüs bağışladı

Savunma Bakanlığı, sevkiyatın yedek parça ve mühimmatı içerdiğini açıkladı.

Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirme adımları doğrultusunda Kiev yönetimine askeri destek devam ediyor.

ABD ve İngiltere'den sonra son adım Norveç'ten geldi.

Obüs desteği

Norveç Savunma Bakanlığı, yedek parça, mühimmat ve diğer teçhizat dahil olmak üzere Ukrayna'ya 22 obüs bağışladığını duyurdu.

Güvenlik nedeniyle bekletildi

Reuters'ın aktardığına göre, açıklamada, "Norveç hükümeti, güvenlik nedeniyle bağışı kamuoyuna açıklamayı bekledi." denildi.

Ayrıca, ilerleyen dönemlerde yapılması muhtemel bağışların açıklanamayacağı kaydedildi.

İngiltere ve ABD'nin desteği

İngiltere ise Ukrayna'ya M270 roketatar göndereceğini duyurmuştu.

Savunma Bakanı Ben Wallace, yeni silah sistemlerine ilişkin açıklamasında, "Çoklu fırlatma roket sistemleri, Ukraynalı dostlarımızın, kendilerini daha iyi korumalarını sağlayacak." demişti.

ABD de 700 milyon dolarlık yardım çerçevesinde, gelişmiş silah sistemlerini Ukrayna'ya göndermeye karar vermiş, Yüksek Performanslı Topçu Roketi Sistemi'nin de (HIMARS) pakette yer aldığı kaydedilmişti.