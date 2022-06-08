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    Norveç, Ukrayna'ya 22 obüs bağışladı

    Savunma Bakanlığı, sevkiyatın yedek parça ve mühimmatı içerdiğini açıkladı.
    • 08.06.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 10:39
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    Norveç, Ukrayna'ya 22 obüs bağışladı

    Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirme adımları doğrultusunda Kiev yönetimine askeri destek devam ediyor.

    ABD ve İngiltere'den sonra son adım Norveç'ten geldi.

    Obüs desteği

    Norveç Savunma Bakanlığı, yedek parça, mühimmat ve diğer teçhizat dahil olmak üzere Ukrayna'ya 22 obüs bağışladığını duyurdu.

    Güvenlik nedeniyle bekletildi

    Reuters'ın aktardığına göre, açıklamada, "Norveç hükümeti, güvenlik nedeniyle bağışı kamuoyuna açıklamayı bekledi." denildi.

    Ayrıca, ilerleyen dönemlerde yapılması muhtemel bağışların açıklanamayacağı kaydedildi.

    Norveç, Ukrayna ya 22 obüs bağışladı #1

    İngiltere ve ABD'nin desteği

    İngiltere ise Ukrayna'ya M270 roketatar göndereceğini duyurmuştu.

    Savunma Bakanı Ben Wallace, yeni silah sistemlerine ilişkin açıklamasında, "Çoklu fırlatma roket sistemleri, Ukraynalı dostlarımızın, kendilerini daha iyi korumalarını sağlayacak." demişti.

    ABD de 700 milyon dolarlık yardım çerçevesinde, gelişmiş silah sistemlerini Ukrayna'ya göndermeye karar vermiş, Yüksek Performanslı Topçu Roketi Sistemi'nin de (HIMARS) pakette yer aldığı kaydedilmişti.


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