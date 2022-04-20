Petrol
108.69
1.34%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
617.788
2.70%
BTXN Coin
29.92
-3.73%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Norveç, Ukrayna'ya uçaksavar füzeleri gönderdi

    Savunma Bakanı Gram, Mistral füzelerinin Ukrayna'ya 'büyük yararı' olacağını söyledi.
    • 20.04.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 14:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Norveç, Ukrayna'ya uçaksavar füzeleri gönderdi

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin çağrısı sonrası Norveç, uçaksavar füzesi sevkiyatı yaptı.

    Norveç Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya, Fransız yapımı yaklaşık 100 Mistral hava savunma füzesi gönderdiklerini duyurdu.

    "Modern ve etkili bir silah"

    Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, Mistral füzesinin Ukrayna'ya "büyük fayda sağlayacak modern ve etkili bir silah" olduğunu ifade etti.

    Gram, diğer ülkelerin de Ukrayna'ya benzer silah sistemlerini gönderdiğini kaydetti.

    Zelensky'nin Oslo'dan talebi

    Savaşın başladığı günden bu yana Norveç, Ukrayna’ya 4 bin tanksavar ve askeri teçhizat sağladı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, mart sonunda Norveç parlamentosuna gönderdiği video mesajda, Oslo'dan hava savunma füzeleri talep etmişti.

    Norveç, Ukrayna ya uçaksavar füzeleri gönderdi #1


    İlginizi Çekebilir

    Alişan'ın oğlu olmak
    Magazin

    Alişan'ın oğlu olmak

    Beşiktaş, Alex Teixeira'yı yolluyor
    Futbol

    Beşiktaş, Alex Teixeira'yı yolluyor

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Görüş Bildir