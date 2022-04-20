Norveç, Ukrayna'ya uçaksavar füzeleri gönderdi

Savunma Bakanı Gram, Mistral füzelerinin Ukrayna'ya 'büyük yararı' olacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin çağrısı sonrası Norveç, uçaksavar füzesi sevkiyatı yaptı.

Norveç Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya, Fransız yapımı yaklaşık 100 Mistral hava savunma füzesi gönderdiklerini duyurdu.

"Modern ve etkili bir silah"

Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, Mistral füzesinin Ukrayna'ya "büyük fayda sağlayacak modern ve etkili bir silah" olduğunu ifade etti.

Gram, diğer ülkelerin de Ukrayna'ya benzer silah sistemlerini gönderdiğini kaydetti.

Zelensky'nin Oslo'dan talebi

Savaşın başladığı günden bu yana Norveç, Ukrayna’ya 4 bin tanksavar ve askeri teçhizat sağladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, mart sonunda Norveç parlamentosuna gönderdiği video mesajda, Oslo'dan hava savunma füzeleri talep etmişti.