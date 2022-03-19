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    Norveç'te NATO'ya ait Amerikan uçağı düştü

    Norveç'te kuzeyinde NATO'ya ait bir askeri uçağın düştüğü bildirildi.
    • AA
    • 19.03.2022 - 01:57
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    Norveç'te NATO'ya ait Amerikan uçağı düştü

    Norveç devlet televizyonu NRK, 4 kişilik NATO uçağının "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.

    İÇERİSİNDE 4 KİŞİ OLAN UÇAK DÜŞTÜ

    Kuzey Norveç Ana Kurtarma Merkezi (HRS) Basın Sözcüsü Jan Eskil Severinsen, bölgede aramalara devam ettiklerini ve içinde 4 kişi bulunan uçağın düştüğünü tespit ettiklerini söyledi.

    MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ YOK

    Bölgede kötü hava koşullarından dolayı aramanın zor geçtiğini aktaran Severinsen, mürettebatın sağlık durumu hakkında bilgilerinin olmadığını kaydetti.

    Norveç Silahlı Kuvvetler İletişim Başkanı Ole Christian Emaus da uçaktakilerin uyruğunu bilmediklerini vurgularken, uçağın Amerika'ya ait bir NATO uçağı olduğunu sözlerine ekledi.

    Norveç te NATO ya ait Amerikan uçağı düştü #1


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