Norveç'te Tesla otomobille denize düşen 2 kişi, yüzer sauna ile kurtarıldı Başkent Oslo'da Tesla aracıyla fiyorta düşen 2 kişiyi, yüzen saunada bulunanlar kurtardı.

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İHA

Norveç’in başkenti Oslo'da çekilen görüntüler, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Park modunda sandı, gaza basınca denize düştü

Oslo'da Tesla elektrikli aracını kullanan bir kişi, park modunda olduğunu sandığı sırada gaza basınca arkadaşıyla birlikte kendini soğuk sularda buldu.

Hızla batmaya başlayan aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen 2 kişinin imdadına, o sırada çevredeki bir saunada bulunanlar koştu.

Yüzer sauna ile son anda kurtarıldılar

Aracın üzerinde bekleyen 2 kişiyi çeken ve saunaya bindiren isimsiz kahramanlar, bir anlık dalgınlıkla şoke olan 2 kişiyi araç sulara gömülmeden saniyeler önce kurtarmayı başardı.

Suya gömülen Tesla ise çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)