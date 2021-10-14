Norveç’teki oklu saldırganın kimliği belli oldu

Kongsberg kasabasındaki 5 kişinin hayatını kaybettiği ve biri polis olmak üzere 2 kişinin de yaralandığı oklu saldırının şüphelisinin, 37 yaşındaki bir Danimarkalı olduğu ortaya çıktı.

Norveç'in Kongsberg kasabasında dün oklu saldırı meydana gelmişti.

Saldırının bilançosu netleşti. Polis, oklu şüphelinin saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Yaralılardan birinin saldırı sırasında görevde olmayan polis memuru olduğu öğrenilirken, 2 yaralının yoğun bakımdaki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polis kurbanlarla ilgili ayrıntıları paylaşmazken, ok ve yay taşıyan saldırganın kimliği de ortaya çıktı.

Saldırganın ismini açıklamayan polis, sosyal medyada olayla bağlantısız kişilerin hedef gösterilmesi nedeniyle bazı detayları paylaştı.

Polis, saldırganın Norveç’te yaşayan Danimarkalı 37 yaşındaki bir erkek olduğunu belirtti.

Gözaltındaki saldırganın tek başına hareket ettiğinin düşünüldüğünü aktaran polis, başka şüpheli aramadıklarını söyledi.

TERÖR SALDIRISI OLUP OLMADIĞI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Polis ayrıca, tek başına hareket ettiği düşünülen saldırganın bir bakkal da dahil olmak üzere şehrin farklı noktalarına saldırdığını belirterek, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti.

Polis, saldırının bir terör saldırısı olup olmadığını söylemek için çok erken olduğunu yinelerken saldırganın avukatı Fredrik Neumann, müvekkilinin sorgu sırasında saldırının detaylarını paylaşarak polisle iş birliği yaptığını aktardı.

Saldırıya ilişkin detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

POLİSLERE SİLAH TAŞIMA TALİMATI VERİLDİ

Norveç'in başkenti Oslo'nun 82 kilometre güneybatısındaki Kongsberg'te meydana gelen saldırıya müdahale için çevre bölgelerden ek kuvvet gönderilmişti.

Kasabanın bazı bölgeleri güvenlik kordonu altına alınmıştı.

Saldırıların ardından hükümet, önlem olarak ülke genelinde polis memurlarına bir sonraki duyuruya kadar silah taşıma talimatı vermişti.

Saldırıların ardından Norveç Başbakanı Erna Solberg basın toplantısı düzenlemiş, Norveç'teki ok ve yay kullanılarak yapılan saldırının “şok edici” olduğunu söylemişti.