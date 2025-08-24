Norveç’ten Ukrayna’ya 695 milyon dolarlık hava savunma sistemi desteği

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.
Taraflar arasında ateşkes müzakereleri sürerken karşılıklı misilleme saldırılarına da son verilmedi.
Öte yandan Batı ülkeleri ve ABD, Ukrayna'ya silah ve mühimmat desteğini sürdürüyor.
NORVEÇ'TEN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ DESTEĞİ
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yaklaşık 7 milyar Norveç kronu (695 ABD doları) değerinde hava savunma sistemi sağlayacaklarını duyurdu.
"SİVİL HALKI RUS HAVA SALDIRILARINA KARŞI KORUMAK İÇİN"
Store açıklamasında, "Almanya ile birlikte, artık Ukrayna’nın güçlü hava savunma sistemleri almasını sağlıyoruz.
Almanya ve Norveç, Ukrayna’nın ülkesini savunma ve sivil halkı Rus hava saldırılarına karşı koruma mücadelesine destek olmak için çok yakın şekilde çalışıyor." dedi.
Hava savunma sistemleri Almanya'dan Ukrayna'ya teslim edilecek.