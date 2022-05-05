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    NY Times: ABD, Rus generallerin öldürülmesine yardım ediyor

    Üst düzey Amerikalı yetkililere göre, Kiev'e gerçek zamanlı savaş alanı istihbaratı sağlandı.
    • 05.05.2022 - 17:37
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    NY Times: ABD, Rus generallerin öldürülmesine yardım ediyor

    ABD basını, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

    Ukrayna güçlerinin öldürdüğü yaklaşık 12 Rus generalin, ABD istihbaratının desteğiyle gerçekleştirildiği öne sürüldü.

    Gerçek zamanlı savaş alanı istihbaratı

    New York Times’ın (NYT) üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Ukrayna’ya Rusya'nın mobil askeri karargahının yeri de dahil olmak üzere gerçek zamanlı savaş alanı istihbaratı sağladığı kaydedildi.

    Ukrayna ordusunun, ABD’nin paylaştığı bilgilere kendi istihbaratını da dahil ederek savaş alanında Rus askeri yetkilileri hedef aldığı ve şu ana kadar yaklaşık 12 Rus generalin topçu ateşi veya diğer saldırılarla öldürüldüğü öne sürüldü.

    İstihbaratın nasıl toplandığı net değil

    Haberde, Ukrayna ordusunun saldırılarının hepsinin ABD istihbaratına dayanmadığına işaret edilerek, ABD’nin Rus ordusuna karşı istihbaratı nasıl topladığı veya bu bilgilerin paylaşılmasından dolayı tam olarak kaç Rus generalinin öldürüldüğünün de net olmadığı aktarıldı.

    Beyaz Saray'ın Putin endişesi

    AA'nın aktardığı habere göre, söz konusu çabaların Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olmak için Biden yönetiminin gizli desteğinin bir parçası olduğu belirtildi.

    Beyaz Saray’ın, istihbarat paylaşımına yönelik herhangi bir açık çabanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kışkırtabileceğinden endişe ettiği değerlendirmesi de yapıldı.

    NY Times: ABD, Rus generallerin öldürülmesine yardım ediyor #1
    NY Times: ABD, Rus generallerin öldürülmesine yardım ediyor #2


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