NY Times'tan Fox News'e: Yükselttikleri Trump'ın düşüşünü aktardılar

Tartışmalı seçim sonuçlarının gölgesinde New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yanlısı Fox News'i hedef aldı.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri tartışmalara sahne olurken Demokrat aday Joe Biden, Beyaz Saray'a bir adım daha yaklaştı.

Demokratlara yakınlığıyla bilinen New York Times gazetesi, Cumhuriyetçi Donald Trump'tan yana bir tavır takınan Fox News hakkında bir habere imza attı.

"TRUMP'IN SONUNUN SİNYALLERİNİ VERİYORLAR"

"Fox News, Trump'ın yükselişine yardımcı oldu. Şimdi muhtemel bir düşüşü aktarıyor" başlıklı haberde, Trump ve ekibinin medya müttefiklerinden bazılarını eleştirdiğini yazdı.

Haberde, Başkan Trump ve Fox News'in karmaşık bir ilişkisi olduğu belirtilerek, "Donald Trump’ın siyasi kariyerini başlatan haber kanalı, birdenbire potansiyel sonunun sinyallerini veriyor." denildi.

"TRUMP ÇİLEDEN ÇIKTI"

Söz konusu televizyonun Arizona eyaletini kazananın Joe Biden olduğunu duyurmasının "Trump ve ekibini çileden çıkardığı" kaydedildi.

"İSTENMEYEN BİR DURUM"

Fox News'in, çarşamba gecesi başkanlık seçimini kazananın Biden olduğunu duyurmaya en yakın olduğu, bunun da Trump taraftarlarının istemediği bir durum anlamına geldiği belirtildi.

Bununla birlikte aynı kanalın, Trump'ın avukatı Rudolph Giuliani'nin seçimlerdeki hileye ilişkin düzenlediği basın toplantısını aktaran tek yayın kuruluşu olduğuna dikkat çekildi.

"FOX ÇOK DEĞİŞTİ"

"Fox News, Trump'ın yörüngesinde uzun zamandır alışılmadık bir pozisyon işgal etti." denilen haberde, televizyonun, ABD Başkanı'nın yüksek sesli savunucularından bazılarına ev sahipliği yaptığı dile getirildi.

Ancak Donald Trump'ın, salı sabahı "Fox çok değişti. Bazıları bugünle 4 yıl önce arasındaki farkı soruyor. Fox diyorum." dediği ifade edildi.

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