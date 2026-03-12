NYT: İran’daki okul saldırısı ABD ordusunun yanlış hedeflemesi sonucu gerçekleşti

ABD medya kuruluşu New York Times, İran Hürmüzgan eyaletindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlenen saldırının ön soruşturma bulgularına göre ABD ordusunun yanlış hedeflemesinden kaynaklandığını bildirdi. Saldırıda çoğu çocuk olmak üzere 175 kişi yaşamını yitirmişti.

"SALDIRI, YANLIŞLIKLA OKUL BİNASINA YÖNLENDİRİLDİ"

28 Şubat’ta gerçekleşen saldırıyla ilgili ismi açıklanmayan ABD’li yetkililer ve bilgi sahibi kaynaklar, saldırının İran Devrim Muhafızları Ordusunun deniz üssünü hedef alan bir operasyon sırasında yanlışlıkla okul binasına yönlendirildiğini belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) subaylarının, Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından sağlanan güncel olmayan verileri kullanarak koordinatları belirlediği ifade edildi. Yetkililer, saldırının yapay zekâ ya da yeni teknoloji kaynaklı olmadığını, savaş ortamında zaman zaman görülen ve yıkıcı sonuçlar doğurabilen “insani bir hata” olduğunu vurguladı.

OKUL BİNASI, ASKERİ ÜSTEN AYRILMIŞTI

NYT’nin araştırmasına göre, okul binası 2013-2016 yılları arasında askeri üsten ayrılarak bağımsız hale gelmişti. Uydu görüntüleri, çevredeki gözetleme kulelerinin kaldırıldığını, üç halka açık girişin oluşturulduğunu ve spor sahası ile oyun alanlarının asfalt üzerine çizildiğini ortaya koydu. Binanın duvarlarının mavi ve pembeye boyandığı görüldü.

ABD VE İRAN'IN AÇIKLAMALARI

Saldırıyı İran’a bağlamaya çalışan dönemin ABD Başkanı Donald Trump, “Gördüklerime dayanarak o saldırı İran tarafından yapıldı. Mühimmatlarında hiç isabet kabiliyeti yok.” açıklamasını yapmıştı.

İran devlet televizyonu ise 28 Şubat’ta Hürmüzgan’ın Minab kentindeki okula saldırının ABD ve İsrail tarafından düzenlendiğini duyurmuştu.

NYT’nin ulaştığı belgeler ve uydu görüntüleri, saldırının yanlış hedefleme sonucu meydana geldiğine dair ciddi işaretler sunuyor.