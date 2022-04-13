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    Odessa'dan geçen 10 Rus gemisine el konuldu

    Liman kentinden geçmekte olan 8'i kargo 2'si tanker olmak üzere toplamda 10 Rus gemisine Ukrayna el koydu.
    • 13.04.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 12:07
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    Odessa'dan geçen 10 Rus gemisine el konuldu

    Rusya Ukrayna arasındaki savaş 49'uncu gününde devam ediyor.

    Bu bağlamda, Odessa limanından geçmeye çalışan Rus gemileri, Ukrayna askerine takıldı.

    Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Teşkilatı (DPSU), liman kenti Odessa’da Rus bandıralı 10 geminin geçisine engel oldu.

    10 Rus gemisine el konuldu

    Bugün yaptıkları açıklamada, sekizi kargo ve ikisi tanker olmak üzere toplamda 10 Rus bandıralı gemiye el koyduklarını duyurdu.

    Odessa dan geçen 10 Rus gemisine el konuldu #1

    Gemiler ülke ekonomisi için kullanılacak

    DHA'nın haberine göre yetkililer, gemilerin Ukrayna ekonomisine katkı sağlamak için çalıştırılacağını ifade ederek gemilerin mülkiyetinin, tamir için Ukrayna Limanlar İdaresi’ne devredildiğini belirtti.

    Odessa dan geçen 10 Rus gemisine el konuldu #2

    Odessa dan geçen 10 Rus gemisine el konuldu #3


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