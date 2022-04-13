Odessa'dan geçen 10 Rus gemisine el konuldu

Liman kentinden geçmekte olan 8'i kargo 2'si tanker olmak üzere toplamda 10 Rus gemisine Ukrayna el koydu.

Rusya Ukrayna arasındaki savaş 49'uncu gününde devam ediyor.

Bu bağlamda, Odessa limanından geçmeye çalışan Rus gemileri, Ukrayna askerine takıldı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Teşkilatı (DPSU), liman kenti Odessa’da Rus bandıralı 10 geminin geçisine engel oldu.

10 Rus gemisine el konuldu

Bugün yaptıkları açıklamada, sekizi kargo ve ikisi tanker olmak üzere toplamda 10 Rus bandıralı gemiye el koyduklarını duyurdu.

Gemiler ülke ekonomisi için kullanılacak

DHA'nın haberine göre yetkililer, gemilerin Ukrayna ekonomisine katkı sağlamak için çalıştırılacağını ifade ederek gemilerin mülkiyetinin, tamir için Ukrayna Limanlar İdaresi’ne devredildiğini belirtti.