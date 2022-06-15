Ohio'da öğretmenler 24 saatlik eğitim ile silah sahibi olacak

ABD'nin Ohio eyaletinde yeni hayata geçirilen kanuna göre öğretmenler 24 saatlik eğitimin ardından silah taşıma yetkisine sahip olabilecek.

ABD'de son bir kaç haftadır meydana gelen saldırı olayları ve can kayıplarının yankıları sürmeye devam ediyor.

Bu gibi olaylara önlem olarak ABD'de Ohio eyalet meclisinde kabul edilen tasarı, Vali Mike DeWine tarafından imzalanarak yasalaştı.

"Her okul polis memuru bulunduramayabilir"

DeWine, yerel radyo WFMJ’ye yaptığı açıklamada, okullara yönelik artan silahlı saldırılara karşı önlem alınması gerektiğini belirterek, “Okulda bir polis memuru bulundurmak en iyisi ama her okulun buna imkanı olmayabilir.” dedi.

“Tehlikeli ve sorumsuzca”

Ohio Öğretmenler Federasyonu ile Ohio Eğitim Derneği ise yaptıkları ortak açıklamada, yürürlüğe giren yasa ile yeterince eğitim olmadan okullara silah sokulacağı ve öğrencilerin daha az güvende olacağı belirtilerek, yasa için “Tehlikeli ve sorumsuzca” nitelemesi yapıldı.

24 saatlik eğitim şartı

“Meclis tasarısı 99” olarak bilinen yeni yasa, ilk, orta ve lise okullarındaki öğretmenlere 24 saati geçmeyen bir eğitimden sonra yanlarında silah taşıma izni veriyor.

28 eyalette öğretmenler silahlarını okula getirebiliyor

AA'nın haberine göre ABD'de 28 eyalette, okul yönetiminin bilgisi ve onayı halinde, gizli şekilde taşıma ruhsatı bulunan öğretmenlerin silahlarını okula getirmesine izin veriliyor.