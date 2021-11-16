Olaf Scholz: Aleksandr Lukaşenko kötü bir diktatör

Başbakan Angela Merkel'den koltuğu devralmaya hazırlanan Scholz, Lukaşenko'yu sert sözlerle eleştirdi. Scholz, AB'nin dış sınırlarına duvar örülmesi fikrini destekleyici ifadeler kullandı.

Almanya'nın müstakbel Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'ya geçebilme umuduyla Polonya-Belarus sınırında toplanan göçmenler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Brüksel'in istikrarını hedef aldığı ve göçmenlerin sınıra yığılmasında rolü olduğu gerekçesiyle Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yönetimine yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

AB'NİN DIŞ SINIRLARINA DUVAR ÖRÜLMESİ FİKRİNE DESTEK

Ülkesinde bir etkinliğe katılan ve AB'nin dış sınırlarına duvar inşa etmekten yana olup olmadığı sorulan Scholz, böyle bir kararı desteklediğini "Polonya hükümeti bu yönde bir karar alırsa, bunu yapmamalarını söylemek bize düşmez diye düşünüyorum." ifadesiyle dile getirdi.

"LUKAŞENKO KÖTÜ BİR DİKTATÖR"

Belarus lideri Lukaşenko'ya karşı "açık ve sert" yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunan Scholz, "Bu, 'çok kötü bir diktatör' ve tüm meşruiyetini yitirdi." diye konuştu.

Scholz, Belarus'ta demokratik bir sürecin gerçekleşmesini sağlamak için çalışılması gerektiğini kaydetti.

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