Petrol
92.31
1.86%
Euro
18.1545
-0.55%
Dolar
18.3142
-0.03%
Altın
983.14
0.32%
Borsa
3278
0.00%
Bitcoin
349.566
-3.36%
BTXN Coin
7.97
-0.62%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C
    Olaf Scholz: Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma girişiminden rahatsızım

    Olaf Scholz: Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma girişiminden rahatsızım

    Almanya Başbakanı, "ŞİÖ, küresel yaşama katkı sağlamıyor. Bu gelişmeden rahatsızlık duyuyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) dair önemli bir mesaj verdi.

    Erdoğan, "Farklı arayışlar içerisine girme durumunda da olabiliriz. Avrupa Birliği, 52 yıldır bizi yanına yaklaştırmayacak ve sonra 'Niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü?' diyecek." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın Şanghay mesajı Scholz'un gündeminde

    New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Ankara'nın ŞİÖ'ye katılma girişimlerinden "çok rahatsız" olduğunu söyledi.

    Scholz, "ŞİÖ, küresel birlikte yaşama önemli bir katkı sağlayan organizasyon değil." diye konuştu.

    "Bu gelişmeden çok rahatsızım"

    Konuşmasının devamında Scholz, "Dolayısıyla bu gelişmeden çok rahatsızım. Ancak sonunda, bizi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının başarılı olmayabileceğini netleştirmeye iten şeyin ne olduğu konusunda hemfikir olmak önemli." dedi.

    Reuters: Türkiye, Şanghay üyeliğini hedefliyor

    Haberi aktaran Reuters, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda NATO ittifakının bir üyesi olan Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğini hedeflediğini söyledi." notunu paylaştı.

    Olaf Scholz: Türkiye nin Şanghay İşbirliği Örgütü ne katılma girişiminden rahatsızım #1

    Erdoğan'ın Özbekistan temasları

    ABD'ye seyahatinden önce Özbekistan'a giden Erdoğan, burada düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi'ne katılmıştı.

    Toplantıda, küresel meselelere dair Türkiye'nin duruşundan bahseden Erdoğan, zirveye katılan diğer ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

    Olaf Scholz: Türkiye nin Şanghay İşbirliği Örgütü ne katılma girişiminden rahatsızım #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kol kola yürüdü ViDEO


    Ford Otosan, yüzde 100 elektrikli kamyonunu tanıttı
    Otomobil

    Ford Otosan, yüzde 100 elektrikli kamyonunu tanıttı

    İstanbul'da onlarca kişinin önünde bıçaklayarak öldürdü
    3. Sayfa

    İstanbul'da onlarca kişinin önünde bıçaklayarak öldürdü

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir