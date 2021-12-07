Olaf Scholz'un hobileri ve yeni makam aracı

8 Aralık'ta yemin ederek göreve başlayacak olan Olaf Scholz'un hobileri ve yeni makam aracının özellikleri dikkat çekti.

Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erdi.

Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimle birlikte ülkede yeni bir koalisyon hükümeti kuruldu.

Yeni koalisyonu oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FPD) hükümeti yarın göreve başlıyor.

Partilerin renklerinden dolayı "trafik lambası koalisyonu" olarak adlandırılan SPD-FDP-Yeşiller koalisyonunda Başbakanlık görevini Olaf Scholz aldı.

8 ARALIK'TA YEMİN EDECEK

Scholz, 8 Aralık Çarşamba günü Federal Meclis’te yemin ederek göreve başlayacak.

Scholz, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın 10. başbakanı olacak.

ALMANYA'NIN YENİ BAŞBAKANI SCHOLZ

Scholz, 1958’de Aşağı Saksonya eyaletinde doğdu. Ailesinin yerleştiği Hamburg kentinde iki kardeşiyle büyüyen Scholz, siyasete 17 yaşında SPD’ye üye olarak girdi.

Scholz, siyasetin içindeyken üniversite eğitimine de devam etti.

Hamburg Hukuk Fakültesi'ni bitiren yeni Başbakan, 1985’te avukatlık yapmaya başladı.

1998'DE MİLLETVEKİLİ OLDU

Uzun süre iş hukuku alanında avukatlık yapan Schols, 1998’de Federal Meclis Milletvekili seçildi.

2001-2019'da partide çeşitli üst görevlerde bulunan Scholz, 2002-2004'te SPD genel sekreterliğine, 2009-2019'da genel başkan yardımcılığına ve 2018’de de 2 ay geçici genel başkanlık görevine getirildi.

Scholz, 2007-2009'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, 2011-2018'de Hamburg Eyaleti Başbakanı ve 2018’den bu yana Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yaptı.

YENİ BAŞBAKAN HIZ TUTKUNU

Tekstil sektöründe çalışan anne-babanın çocuğu olarak dünya gelen Scholz’un biri hekim, diğeri bir bilişim şirketinin genel müdürü olan 2 kardeşi var.

Scholz, Brandenburg eyaletinde Eğitim Bakanlığı yapan 60 yaşındaki Britta Ernst ile 1998’den beri evli. Berlin’e 30 kilometre mesafede bulunan Potsdam kentinde yaşayan çiftin çocuğu bulunmuyor.

Otomobille hız yapmayı seven, evlendikten sonra da kürek sporunu ve koşu yapmayı hobi edinen Scholz, ailesi ve özel hayatıyla ilgili konuşmayı sevmiyor.

ALMANYA YENİ BAŞBAKANINA HAZIRLANIYOR

8 Aralık'ta göreve başlayacak Scholz'un makam aracı zırhlı Mercedes'i de yenilendi.

Scholz'un yeni zırhlı Mercedes S 680 Guard aracı başbakanlığa teslim edildi.

Yeni Başbakan Scholz'un yeni makam aracının özellikleri ise dikkat çekiyor.

ARACIN FİYATI 547 BİN EURO

Özel bir koruma sistemiyle geliştirilen aracın fiyatı 547 bin 400 euro.

Zırhlı araç, 4.2 ton ağırlığında ve 190 kilometre hıza erişebiliyor. Özel lastikler takılırsa 250 kilometre hıza ulaşabiliyor.

AĞIR SİLAHLI SALDIRIYA KARŞI DA KORUYOR

VR10 koruma sınıfına dahil araç, sadece hafis silahlı saldırılara karşı koruyucu değil.

Özel üretim araç bombalı, çeşitli patlayıcılı ve keskin nişancı tüfekli saldırılara karşı da zırhlı koruma sağlıyor.

S serisi özel çelikten, aramid elyaf ve zırhlı camdan yapılmış bir koruma kalkanına sahip aracın sadece bir kapısının ağırlığı 180 kilo.

LASTİK VURULSA BİLE SÜRÜŞ DEVAM EDİYOR

Araçta ayrıca, otomatik yangın söndürme ve temiz hava verme sistemi ile isabet aldıktan sonra bile sürüşe devam edecek özel lastikler bulunuyor.

Motoru ise Maybach V12. Bu 612 beygir gücüne sahip motor ile 830 newton metreye kadar hız üretiyor.