Omicron varyantı, ABD’nin üçte birinde görüldü

Delta varyantı ülkede artmaya devam ederken, Omicron varyantının da ABD’nin üçte birinde görüldüğü belirtildi.

ABD’de koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ederken, Omicron varyantı da etkisini göstermeye başladı.

Koronavirüsün Omicron varyantı ABD'nin üçte birinde görülürken Delta varyantı ise ülke çapında artmaya devam eden salgında en çok görülen varyant konumuna yükseldi.

Konu hakkında ABD'li sağlık yetkilileri tarafından bilgi verilirken, ülkenin en önemli bulaşıcı hastalık uzmanı konumundaki Dr. Anthony Fauci de CNN'e açıklamalar yaptı.

“ÇOK AĞIR BİR ETKİSİ VARMIŞ GİBİ GÖZÜKMÜYOR”

Yeni varyantın tüm dünyada alarma neden olduğunu söyleyen Fauci, henüz kesin bir tanımlama yapmak için erken olduğunu ve daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çizdi. Fauci şimdiye kadar görülen vakalara ilişkin "Çok ağır bir etkisi varmış gibi gözükmüyor." dedi.

GÜNEY AFRİKA’YA SEYAHAT YASAĞI

ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanlarını olan Fauci, ABD'nin Güney Afrika'da bulunan ülkelere yönelik getirdiği seyahat yasağının "makul bir süre" içerisinde kaldırılmasını umduğunu dile getirdi.

TAKDİR YERİNE CEZA

Güney Afrika hükümeti, yeni varyantı çok hızlı bir şekilde tespit ettikleri ve uluslararası sağlık yetkililerini ivedilikle bilgilendirdikleri için takdir edilmeleri gerektiği yerde cezalandırıldıkları şikayetinde bulunmuştu.