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    Ontario Başbakanı Ford, konuşurken ağzına giren arıyı çiğnedi

    Konuştuğu esnada ağzına arı giren Kanadalı siyasetçinin yaşadığı zor anlar, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 10:04
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    Ontario Başbakanı Ford, konuşurken ağzına giren arıyı çiğnedi

    Kanada’nın Ontario eyaletindeki hükümetin lideri, konuşması sırasında bir talihsizlik yaşadı.

    Başbakan Doug Ford, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyordu.

    Basın toplantısında talihsiz an

    Olacaklardan habersiz 57 yaşındaki Ford'un konuşması sırasında yaklaşan arı, birden Başbakan'ın ağzına girdi.

    Konuşurken arıyı çiğnedi

    Konuşurken arıyı çiğnemeye başlayan Ford, aniden duraksadı ve ağzındaki arıyı çıkarmaya çalıştı.

    Yaşadığı olay sonrası su içen Kanadalı siyasetçinin zor anları kameraya yansıdı.

    Ontario Başbakanı Ford, konuşurken ağzına giren arıyı çiğnedi ViDEO

    Ontario Başbakanı Ford, konuşurken ağzına giren arıyı çiğnedi #1

    Ontario Başbakanı Ford, konuşurken ağzına giren arıyı çiğnedi #2


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