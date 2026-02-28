Orta Doğu hava sahası kapandı: Uçuşlar durdu

İsrail’in İran’a operasyonunun ardından Orta Doğu’nun birçok ülkesinde hava sahası kapatıldı, uluslararası uçuşlar iptal edildi veya alternatif rotalara yönlendirildi.

Küresel uçuş haritaları, İran, Irak, Suriye ve İsrail hattında trafiğin neredeyse durduğunu gösterirken, Avrupa ve Akdeniz’de yoğun hava trafiği devam ediyor

Buna karşılık Avrupa ve Akdeniz hattında yoğun hava trafiği devam ediyor.

KÜRESEL HAVACILIK ETKİLENDİ

Orta Doğu’nun uluslararası uçuşlar açısından kritik bir geçiş koridoru olması nedeniyle yaşanan gelişmeler, sadece bölgesel değil, küresel havacılığı da doğrudan etkiliyor.

HAVA SAHALARI TEKER TEKER KAPANDI

Saldırıların ardından İran ve Irak, ilk hava sahası kapatma kararını alırken, kısa süre içinde Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail de benzer adımlar attı.

Bu gelişmeler, bölgedeki sivil havacılık operasyonlarını ciddi şekilde sekteye uğrattı.

HAVAYOLLARINDAN PEŞ PEŞE İPTALLER

Uluslararası uçuşlar ya tamamen iptal edildi ya da alternatif rotalara yönlendirildi. Özellikle Avrupa-Asya hattında kullanılan en kısa güzergahların kapanması, uçuş sürelerinin uzamasına ve maliyetlerin artmasına yol açtı.

TÜRKİYE'NİN UÇUŞ İPTAL KARARLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bölgedeki gelişmeler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşların 2 Mart'a kadar iptal edildiğini açıkladı.

Yaşanan güvenlik riskleri sonrası Türk Hava Yolları (THY), Orta Doğu’daki birçok destinasyona uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

Benzer şekilde Pegasus, AnadoluJet ve birçok uluslararası havayolu şirketi de bölgeye yönelik uçuşlarını askıya aldı.

AVRUPA MERKEZLİ HAVAYOLLARI

Avrupa merkezli havayolları da rotalarını değiştirme veya uçuşları tamamen iptal etme yoluna giderken, bazı uçakların havada yön değiştirerek geri döndüğü bildirildi.

Açıklamaya göre; İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 2 Mart’a kadar durduruldu.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik düzenlediği saldırıların ardından Lübnan Sivil Havacılık Kurumu’nun hava sahasını kapatma kararı üzerine, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’ndaki yolcular terminalde bekleyişe geçti. Yolcuların bazıları, uzun süreli uçuş iptalleri nedeniyle terminalde mahsur kaldı.

Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferleri ise 28 Şubat günü için iptal edildi.

A) HAVA SAHASI KAPALI OLAN ÜLKELER:

1-İran,

2-Irak,

3-İsrail,

4-Suriye,

5-Bahreyn,

6-Kuveyt

7-Katar,

8-Afganistan

9-Birleşik Arap Emirlikleri, Emirates FIR, hava Yol Düzenlemesi

B) HAVALİMANLARI KAPALILIK NOTAMLARI:

1-İsrail Tel Aviv-Ben Gurion havalimanı kısıtlı

2-İsrail Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanları kapalı

3-Suriye Şam ve Halep havalimanları

BOŞALAN HAVA KORİDORU

Uçuş takip sistemlerinden alınan anlık haritalar, krizin etkisini net biçimde ortaya koydu. Paylaşılan görüntülerde; Avrupa hava sahasında yoğun trafik devam ederken, İran, Irak, Suriye ve İsrail hattında neredeyse hiç uçuş olmadığı, Körfez bölgesinde ise uçuşların sınırlı ve dağınık şekilde sürdüğü gözlemlendi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyururken ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.