Oxford'un koronavirüs aşı denemesi olumlu sonuç verdi

Koronavirüs aşısı üzerine çalışmaların devam ettiği Oxford Üniversitesi'nde, maymunlar üzerinde uygulanan hayvan testlerinde olumlu sonuçların elde edildiği açıklandı.

Dünyada bilim insanları koronavirüse karşı aşı bulmaya çalışırken, Oxford Üniversitesi'nden sevindiren bir haber geldi.

Maymunlar üzerinde yapılan aşı denemesinde umut verici sonuçlar alındığı duyuruldu.

VİRÜSE MARUZ BIRAKILAN MAYMUNLARIN HEPSİ İYİLEŞTİ

Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün Rocky Dağları Laboratuvarı'nda, geçen ay altı rhesus maymununa tek doz Oxford'un geliştirdiği aşıdan yapılmıştı.

Hayvanların ağır seviyede virüse maruz bırakıldıldığı laboratuvardaki bilim insanları, aşı olmuş tüm hasta maymunların 28 gün sonra tamamen iyileştiğini duyurdu.

ONAY ALINIRSA, AŞI EYLÜLDE HAZIR

Maymunlarda olumlu sonuç veren aşının insanlar üzerinde denenmesi için alınacak izinler konusunda beklemeye geçildi.

New York Times'ın haberine göre Oxford'daki bilim insanları, denetleme kurumlarından aşı için "Acil durum onayı" bekliyor.

Bilim insanları, bu onayın alınması durumunda birkaç milyon doz aşının gelecek Eylül ayında hazır olacağını söyledi.