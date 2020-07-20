Oxford'un koronavirüs aşısı sonuç verdi

Binden fazla kişinin katıldığı denemelerde, aşının virüs ile savaşabilen antikor ve beyaz kan hücreleri üretmeye yardımcı olduğu bildirildi.

Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, umutlandıran haber İngiltere'den geldi.

Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının güvenli olduğu ve salgına karşı bağışıklık konusunda olumlu sonuç verdiği duyuruldu.

ANTİKOR VE BEYAZ KAN HÜCRELERİ ÜRETİLDİ

Yaklaşık 1077 kişinin katıldığı denemelerde aşı, koronavirüs ile savaşabilen antikorlar ve beyaz kan hücreleri üretmeyi başardı.

"BULGULAR SON DERECE ÜMİT VERİCİ"

BBC'nin aktardığına göre, bulguların son derece ümit verici olduğu belirtildi. Ancak bunun virüse koruma sağlama konusudna yeterli olup olmadığını bilmek için henüz çok erken olduğu kaydedildi.

100 MİLYON DOZ SİPARİŞ

Daha geniş çaplı aşı denemelerinin sürdüğü, İngiltere'nin halihazırda 100 milyon doz aşı sipariş ettiği anımsatıldı.

Dünya genelinde şimdiye kadar koronavirüs salgını kaynaklı 14 milyon 600 binden fazla vaka görülürken, hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini aştı.