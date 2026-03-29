Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Mısırlı mevkidaşını karşılarken düştü

Pakistan, Orta Doğu Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı...

Başkent İslamabad'da düzenlenen zirveye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar katıldı.

Kritik bölgesel gelişmelerin yaşandığı bugünlede gözler bu 4'lü toplantıya çevrilmişken, dikkat çekici bir olay da meydana geldi.

KARŞILAMA PROTOKOLÜNDE DÜŞTÜ

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Mısırlı mevkidaşı Abdelatty'ı karşılama protokolünde, dengesini kaybederek yere düştü.

BOZUNTUYA VERMEDİ

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, Bakan Dar'ın düştükten hemen sonra yerden kaldırılması yer alıyor.

Ayrıca çevredekilerin yardımı ile yerden kalkan Dar'ın hiç bozuntuya vermeden devam etmesi ise dikkat çekti.