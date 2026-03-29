İran'ın misilleme saldırısında İsrail'de endüstri bölgesinde yangın

28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail'in İran'ın Tahran, İsfahan ve diğer kritik kentlerine yönelik geniş çaplı hava harekatıyla başlayan savaş, bir aydır aralıksız sürüyor.

Savaşın başından beri İran, balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail anakarasını, ABD üslerini ve Körfez'deki hedefleri vurarak misilleme yapıyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği aksarken, bölgesel gerilim her geçen gün artıyor.

İRAN, ENDÜSTRİ BÖLGESİNİ HEDEF ALDI

Bugün ise İran'ın son misilleme saldırısında İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentindeki endüstri bölgesi hedef alındı.

Bölgede çıkan yangının ardından gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar yükseldi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Medyaya yansıyan görüntülerde endüstriyel tesislerin bulunduğu alanın alevler içinde kaldığı görüldü.

Çalışanların olay yerinden uzaklaştığı ve yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı da görüntülere yansıdı.

TESİSLERDE BÜYÜK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELDİ

Henüz can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; ancak bölgedeki tesislerde maddi hasar oluştuğu belirtiliyor.

İsrail Hava Savunma Sistemi'nin bazı füzeleri havada imha ettiği, ancak Birüssebi'deki endüstri bölgesine isabet eden unsurların yangına yol açtığı ifade ediliyor.

PAKİSTAN'DA 'İRAN' TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Savaşın 30. gününde diplomatik arabuluculuk girişimleri ise Pakistan'da düzenlenen 4'lü Dışişleri Bakanları Toplantısı ile sürerken, sahadaki karşılıklı saldırılar devam ediyor.

KİMYASAL KOMPLEKSLERE İSABETLER BELİRLENDİ

Saldırının gerçekleştirildiği endüstriyel bölgede ve Negev çölündeki kimyasal komplekslerde doğrudan veya yakın isabetler rapor edildi.

Bu saldırılar büyük patlamalar ve yangınlara yol açtı.

SALDIRILAR KİMYASAL SIZINTI RİSKİNİ TETİKLEDİ

Uzmanlar, kimyasal tesislere yönelik vuruşların hava, toprak ve su kaynaklarına toksik maddelerin yayılması riskini artırdığını belirtiyor.

Beyaz fosfor veya fosfat bazlı kimyasallar gibi maddelerin salınması durumunda, solunum yolu rahatsızlıkları, cilt tahrişi ve uzun vadeli çevresel kirlenme gibi tehditler ortaya çıkabilir.

SIZINTI HENÜZ DOĞRULANMASA DA RİSK DEVAM EDİYOR

Saldırılar sırasında sirenlerin devreye girdiği Birüssebi ve çevresinde yerel yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için acil müdahale ekiplerini seferber etti; ancak bazı raporlarda yangınların toksik duman yaydığı ve kısa süreli tahliye önlemlerinin alındığı ifade edildi.

Şu ana kadar resmi açıklamalarda büyük ölçekli bir kimyasal sızıntı veya kitlesel zehirlenme vakası doğrulanmadı.

Yine de uzmanlar, savaşın devam etmesi halinde endüstriyel tesislere yönelik tekrarlanan saldırıların ekolojik hasar ve halk sağlığı üzerinde uzun süreli etkiler yaratabileceğini uyarıyor.