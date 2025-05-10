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Haber Merkezi

Hindistan ile Pakistan arasındaki askeri gerilim tırmanıyor.

Hindistan'ın önce Keşmir ile başlayarak daha sonra ülkenin sınır şeridine düzenlediği saldırılar yoğunlaştı.

Pakistan, Hint ordusunun saldırılarına karşı misilleme kararı aldı.

HİNDİSTAN'A KARŞI ASKERİ OPERASYON BAŞLATILDI

Pakistan hükümeti, Hindistan’a yönelik "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.

Resmi Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Beas bölgesinde bulunan BrahMos füze deposu vuruldu.

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4 ASKERİ ÜS VURULDU

Ayrıca, Pathankot bölgesindeki bir havalanı imha edilirken, Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan Udhampur bölgesindeki bir hava üssünün yanı sıra, Hindistan'a ait 4 askeri üs Pakistan ordusu tarafından vuruldu.

Hindistan’daki diğer hedeflere yönelik saldırıların devam ettiği aktarılırken, operasyon kapsamında Pakistan halkına ve ülkedeki camilere yönelik saldırılarda kullanılan askeri üslerin hedef alındığı bildirildi.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİ ÇÖKTÜ

Ayrıca, siber saldırı yoluyla Hindistan’ın elektrik şebekesinin yüzde 70’inin işlevsiz hale getirildiği kaydedildi.

HAVA SAHASINDA SON DURUM

Karşılıklı çatışmaların ardından iki ülkenin de hava sahasında

Orta Asya, Avrupa ve Orta Doğu'ya yapılan uçuşlarda yön değişiklikleri ve iptaller yaşandı.

Uluslararası havayolları da bölgeden geçen rotalarını değiştirirken, Pakistan'ın askeri operasyon duyurusunun ardından sivil hava sahasında belirgin bir azalma daha görüldü.

HİNDİSTAN'IN ASKERİ OPERASYONU

22 Nisan’da Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi Hindistan-Pakistan arasında gerilimi artırmıştı.

Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti.

Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan’a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu başlatarak "terör altyapısını" hedef aldığını açıklamıştı. İki ülke arasında başlayan askeri çatışmalarda can kayıpları yaşanmıştı.

PAKİSTAN, KARŞILIK VERME UYARISINDA BULUNDU

Günün erken saatlerinde Pakistan hükümetinden yapılan son açıklamada, Hindistan ordusunun ülkedeki askeri üslere yeni füze saldırıları gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Füzelerin Pakistan’ın hava savunma sistemi tarafından önlendiği belirtilen açıklamada, "Hindistan, şimdi Pakistan’ın vereceği karşılık için hazırlanmalıdır" uyarısında bulunulmuştu.