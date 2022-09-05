Pakistan: Zengin ülkeler, iklim felaketi nedeniyle tazminat ödemeli

İklim Değişikliği Bakanı Rehman, yaşadıkları yıkım nedeniyle diğer ülkelere tepki gösterdi. Verilen sözlerin yerine getirilmesini isteyen Pakistanlı Bakan, "Yoksa felaketler durmaz" dedi.

Pakistan, etkili muson yağmurları sonrası sular altında kaldı.

Yerleşim yerleri ve tarlalar adeta suya gömülürken, milyonlarca sivil felaketten etkilendi.

Pakistan'dan diğer ülkelere tazminat çağrısı

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman, yaşanan felaketten diğer ülkeleri sorumlu tuttu.

Zengin ülkelerin, iklim değişikliğinin sonuçlarıyla yüzleşen ülkelere tazminat borçlu olduğunu anlatan Rehman, söz konusu ülkelerin borçlarını ödemeleri gerektiğinde ısrar etti.

"Verilen sözler yerine getirilmedi"

Rehman, Guardian'a verdiği demeçte, "Küresel ısınma dünyanın karşı karşıya olduğu varoluşsal bir kriz. Pakistan sıfır noktası.

Yine de (sera gazı) emisyonlarına yüzde 1'den daha az katkıda bulunduk. Çok taraflı forumlarda verilen sözlerin yerine getirilmediğini hepimiz biliyoruz." dedi.

"Çok az tazminatla çok fazla kayıp var"

Tazminat konusunu dile getiren Rehman, "Dünyanın karbon ayak izine çok az katkıda bulunan ülkelere çok az tazminatla çok fazla kayıp ve hasar var." ifadesini kullandı.

Pakistan’da haziran ayından beri etkili olan yağışlar sonucu can kaybı 1300'ü aştı.

"Seller ve orman yangınları, taahhütler yerine getirilene kadar durmayacak"

Aynı İklim Değişikliği Bakanı, küresel ısınmanın azalmadığını, tam tersine artmaya devam ettiğini söylerek, buzulların erimesi, seller, kuraklık ve orman yangınları gibi felaketlerin, ciddi taahhütler yerine getirilene kadar durmayacağı uyarısında bulundu.

En 'kirletici' ülkeler

"Ön saflardayız." diyen Sherry Rehman'a göre, tazminatlarla ilgili tartışmalar çoğu zaman engellendi ve Pakistan gibi savunmasız ülkeler, “diğerlerinin karbon tüketiminin ağırlığıyla karşı karşıya” kaldı.

Son veriler, dünyayı en çok kirleten ilk 10 ülkenin sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Rusya, Japonya, Almanya, İran, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Endonezya olduğunu gösteriyor.

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