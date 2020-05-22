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    Pakistan'da 107 yolcunun bulunduğu uçak düştü

    Pakistan'da 107 yolcunun bulunduğu uçak düştü

    Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi.
    • AA
    • 22.05.2020 - 13:22
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    Pakistan'da 107 yolcunun bulunduğu uçak düştü

    Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştü.

    Pakistan Uluslararası Havayolları sözcüsü, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, evlerin üstüne düşen uçakta 107 yolcunun bulunduğunu belirtti.

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