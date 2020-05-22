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- Pakistan'da 107 yolcunun bulunduğu uçak düştü
Pakistan'da 107 yolcunun bulunduğu uçak düştü
Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi.
- AA
- 22.05.2020 - 13:22
Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştü.
Pakistan Uluslararası Havayolları sözcüsü, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, evlerin üstüne düşen uçakta 107 yolcunun bulunduğunu belirtti.