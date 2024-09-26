Pakistan'da aşiretler arasında çatışma çıktı: 25 ölü Hayber Pahtunhva eyaletinde Şii ve Sünni aşiretler arasında toprak anlaşmazlığı üzerine başlayan silahlı çatışamalarda, en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kurram ilçesinde başlayan aşiret çatışması, cinayetlere sahne oldu.

20 Eylül'de rakip olan Şii ve Sünni aşiretler arasında, tartışmalı arazi üzerinde inşa edilen yapı nedeniyle tartışma çıktı.

AŞİRETLER SİLAHLI ÇATIŞMAYA TUTUŞTU

Tartışmalar yerini silahlı çatışmalara bırakınca, ülkede bir kaos havası hakim oldu.

Hayber Pahtunhva Eyalet Sözcüsü Saif Ali, basına yaptığı açıklamada, bölgedeki tansiyonu ve toprak anlaşmazlığını çözmek için çalıştıklarını belirtti.

25 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Bu çatışmalar sonucu en az 25 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Ali, onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.

240 milyon nüfuslu Pakistan'da Şiiler, ülkenin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

Temmuz ayında da yine taraflar arasında ölümlerin meydana geldiği çatışma yaşanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)