Pakistan'da iki aşiretin kömür kavgası: Çok sayıda can kaybı var İki aşiret arasında kömür madeni nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 15 kişi öldü. Çatışan iki aşiretin, 2019 yılından bu yana kömür madenlerinin mülkiyeti için mücadele ettiği öğrenildi.

İHA İki aşiretin yıllardır süren kavgası, onlarca cana mal oldu… Dehşete düşüren olay, Pakistan’da yaşandı… 15 kişi öldü Sunny Khel ve Zarghun Khel aşiretleri arasında, kömür madeninin mülkiyeti nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Olayda 15 kişi hayatını kaybederken, yaralananlar da oldu. Polis Munawar Khan, aşiret üyelerinin tüfeklerle uzun süre çatıştıklarını, durumu güvenlik güçlerinin kontrol altına aldığını ifade etti. 2019'dan beri husumet var Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Çatışan iki aşiretin, 2019 yılından bu yana kömür madenlerinin mülkiyeti için mücadele ettiği öğrenildi.