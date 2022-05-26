Pakistan'da İmran Han destekçileriyle polis çatıştı

Destekçilerine seslenen Han, İslamabad'da barışçıl yürüyüş çağrısı yaptı. Yürüyüşte göstericilerle polis karşı karşıya geldi.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hükümetinin düşmesi sonrası başlayan gösteriler devam ediyor.

Karara tepki gösteren ve erken seçim isteyen Han'ın destekçileri, başkent İslamabad'da polisle karşı karşıya geldi.

Pakistan sokaklarında hareketli saatler

Gerilimin tırmandığı gösterilerde Han taraftarlarıyla polis arasında çatışma çıktı. Sabah saatlerinde başlayan olaylar, akşam saatlerinde de sürdü.

Polis, İmran Han'ın erken seçim talebiyle yapacağını duyurduğu yürüyüşü önlemek için Pencap eyaletinde İslamabad'a çıkan birçok yolu konteynerlerle kapattı.

Han destekçileri ile polis arasında çatışma

Bunun üzerine Pencap'ın farklı bölgelerinde barikatları aşmak isteyen Han destekçileri ile polis arasında çatışma yaşandı.

Polis, Pencap'ın en büyük kenti Lahor'ın farklı noktalarında toplanan Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) taraftarlarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sert karşılık uyarısı

PTI çalışanları da polise taş atarak karşılık verdi. Han destekçileri, polisin çektiği dikenli telleri çeşitli aletlerle kesti.

Bu arada İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, hükümetin, göstericilerin başkente girmesine izin vermeyeceğini açıkladı. Sanaullah, göstericilerin kanunları çiğnemesi durumunda sert bir karşılık göreceğini söyledi.

Gözaltına alınanların sayısı açıklandı

Diğer yandan, PTI yetkilileri, polisin dün Han'ın destekçilerine yönelik operasyonunda gözaltına alınanların sayısının bini aştığını açıkladı.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) sözcülerinden Ataullah Tarar ise kanun ve düzenin sağlanması için "engelleyici bir önlem" olarak 250 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Barışçıl yürüyüş çağrısı

Han, 22 Mayıs'ta Peşaver kentinde yaptığı konuşmada, yeni hükümeti kabul etmeyeceklerini belirterek, destekçilerini erken seçimler için baskı yapmak üzere 25 Mayıs'ta İslamabad'da barışçıl şekilde yürümeye çağırmıştı.

PTI Sözcüsü Fawad Chaudhry, dün, polisin Han'ı destekleyenlerin evlerine operasyona başlattığını ve onlarca kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

AA'nın aktardığına göre, İslamabad yönetimi dün aldığı kararla Han'ın yapmayı planladığı yürüyüşe yasak getirmişti.

İmran Han hükümeti düştü

Pakistan Parlamentosu'nda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Putin ile görüşmesi Batılı ülkeleri rahatsız etti

Han’ın Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını başlattığı 24 Şubat'ta başkent Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batılı ülkelerde rahatsızlık uyandırmıştı.

Bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savunan Han, hükümetinin düşürülmesinden ABD'yi sorumlu tutuyor.