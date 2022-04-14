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    Pakistan'da İmran Han'a destek gösterileri devam ediyor

    Pakistan'da İmran Han'a destek gösterileri devam ediyor

    İslamabad yönetimindeki değişiklik, Han destekçilerinin tepkisini çekti. Peşaver'de düzenlenen gösteride yeniden seçim çağrısı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 10:32
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    Başbakan İmran Han hükümeti, Pakistan Ulusal Meclisi'nde hafta başında yapılan güvensizlik oylamasıyla düşürüldü.

    Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, yaşananlar için "yerli iş birlikçiler ile ABD destekli rejim değişikliği" nitelemesi yaptı.

    Peşaver'de İmran Han'a destek gösterisi

    Hükümetin düşürülmesi, başkent İslamabad'ın yanı sıra Peşaver ve Lahor gibi birçok şehirde protesto ediliyor.

    Peşaver'de düzenlenen gösterilere katılanların oluşturduğu kalabalığın boyutu göze çarptı. Meydanda toplananlar havadan görüntülendi.

    Yeniden seçim çağrısı

    Han'a destek sloganları atan göstericiler, "Yeniden seçim istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

    Bu arada Pakistan'ın eski lideri Han, Peşaver'deki mitingde "Yeni seçimler bir an önce duyurulmalı, aksi halde halkı sokağa çıkaracağım." çağrısında bulundu.

    Pakistan'da İmran Han'ın destekçilerinden protesto ViDEO

    "Özgürlük mücadelesi yeniden başladı"

    AA'nın haberine göre; Han, Pakistan’ın 1947’de bağımsız olduğunu fakat yabancı rejim değişikliği komplosuna karşı özgürlük mücadelesinin yeniden başladığını söylemişti.

    Hükümetin düşürülme süreci

    Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

    Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

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