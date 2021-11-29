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- Pakistan’da, Kur’an-ı Kerim’e saygısızlığa tepki: Polis merkezini yaktılar
Pakistan’da, Kur’an-ı Kerim’e saygısızlığa tepki: Polis merkezini yaktılar
- AA
- 29.11.2021 - 17:00
- Güncelleme : 29.11.2021 - 17:15
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Hayber Pahtunhva Adalet Bakanı Fazal Şakur Han, söz konusu şahsın Çarsadda bölgesindeki polis merkezine götürüldüğünü söyledi.
Polis merkezinin dışında toplanan 4-5 bin kişilik grup, dine saygısızlık yaptığı belirtilen kişinin kendilerine teslim edilmesini isterken, polis bu talebi reddetti.
POLİS ARAÇLARI TAHRİP EDİLDİ
Taleplerinin reddedilmesine öfkelenen grup, emniyet merkezini ateşe verdi.
Çok sayıda polis aracı da tahrip edildi.
Pakistan’da, Kur’an-ı Kerim’e saygısızlığa tepki: Polis merkezini yaktılar ViDEO
ZİHİNSEL ENGELLİ VE KONUŞAMADIĞI BELİRTİLDİ
Çıkan olaylarda ölen veya yaralanan olmazken bölgedeki gerilim sürüyor.
Yetkililer, dine saygısızlık yaptığı belirtilen kişinin farklı bir yere nakledildiğini açıkladı.
Söz konusu kişinin zihinsel engelli olduğu ve konuşamadığı belirtiliyor.