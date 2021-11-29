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Pakistan’da, Kur’an-ı Kerim’e saygısızlığa tepki: Polis merkezini yaktılar

Pakistan’da, Kur’an-ı Kerim’e saygısızlığa tepki: Polis merkezini yaktılar

Hayber Pahtunhva eyaletinde 4-5 bin kişilik grup, Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yaptığı iddia edilen şahsın kendilerine verilmemesine öfkelenip, polis merkezini ateşe verdi.