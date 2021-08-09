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    Pakistan’da yolcu minibüsü yandı: 10 ölü

    Pencap eyaletinde seyir halindeki yolcu minibüsü, bir kamyonun arkadan çarpması sonucu alev topuna döndü. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 09.08.2021 - 00:32
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 00:54
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    Pakistan’da yolcu minibüsü yandı: 10 ölü

    Pakistan’ın Pencap eyaletinde yer alan Gujranwala kentinde seyir halindeki yolcu minibüsüne arkadan bir kamyonun çarpması sonucu patlama meydana geldi.

    10 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

    Patlamanın ardından yangın çıkan minibüs kısa sürede alev topuna dönerken, kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

    Yetkililer, minibüsün Ravalpindi'den Gujranwala’ya geldiğini ifade ederken, kamyonun çarpması ile araçtaki gaz tüpünün patladığını ifade etti.

    Yaralıların sağlık durumunun kritik olduğunu aktaran yetkililer, yaralıların tedavi için Lahor’a sevk edildiklerini belirtti.

    Pakistan’da yolcu minibüsü yandı: 10 ölü VİDEO

    Pakistan’da yolcu minibüsü yandı: 10 ölü #1

    Pakistan’da yolcu minibüsü yandı: 10 ölü #2

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