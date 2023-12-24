Pakistan'dan şehit edilen 12 asker için taziye mesajı Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askerin ailelerine taziyede bulunarak, Pakistan'ın terör felaketini şiddetle kınadığını bildirdi.

AA

Türkiye'yi yasa boğan şehit haberleri Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden geldi.

12 kahraman Mehmetçik şehadet şerbetini içti.

Pakistan'dan taziye mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı şehit askerler için bir taziye mesajı yayınladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın, 22-23 Aralık'taki terörle mücadele operasyonları sırasında 12 Türk askerinin şehit olduğunu öğrendiğinde derin üzüntü duyduğu vurgulandı.

"Pakistan bu acı anında Türkiye ile sıkı bir dayanışma içindedir"

Açıklamada, 12 şehidin ailelerine taziye ve yaralananlara acil şifa dilediğinde bulunularak, "Pakistan bu acı anında Türkiye ile sıkı bir dayanışma içindedir. Pakistan, bu terör felaketini şiddetle kınıyor. Kardeş Türk milletinin bu trajediyi cesaret ve kararlılıkla aşacağına inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)