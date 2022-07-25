Papa Françis Kanada'da yerlilerden özür diledi

Papa Françis, Kanada ziyaretinde yatılı kilise okullarında istismar olayları nedeniyle yaptığı konuşmada "Hristiyan tarafından işlenen kötülük için alçak gönüllülükle af diliyorum" dedi.

Geçtiğimiz yıla damga vuran Kanada'da 1800'lü yıllarda yerli halka yönelik insanlık dışı uygulamaların ortaya çıkartılması Hıristiyan dünyasını karıştırmıştı.

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françis'in bu kapsamda başlattığı 6 günlük Kanada temasları devam ediyor.

AA'nın haberine göre dün Kanada'ya gelen Papa Françis, havaalanında Başbakan Justin Trudeau ve Genel Vali Mary Simon'ın yanı sıra diğer kilise ve yerlilerin temsilcileri tarafından karşılandı.

Yerli halkın özür beklentisi

Ziyaretini; Roma Katolik Kilisesi'nin Kanada'daki yatılı kilise okullarında yerli çocuklara uygulanan kötü muamele için uzlaşmayı amaçlayan "tövbe haccı" olarak tanımlayan Papa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu görüşleri dile getirdi:

"Kanada'nın değerli kardeşleri, Yerli halklarla tanışmak için aranıza geliyorum. Umarım, Tanrı'nın lütfuyla, tövbe haccım, halihazırda yapılmış olan uzlaşma yolculuğuna katkıda bulunabilir. Lütfen bana dua ile eşlik edin."

Daha sonra seyahatinin Alberta bölümünde kalacağı St. Joseph Ruhban Okulu'na geçen Papa Françis, Edmonton'un güneyindeki Maskwacis topluluğunda bulunan eski Ermineskin Yatılı Kilise Okulu'nu ziyaret etti.

Françis'in burada yerli halktan maruz kaldıkları suiistimaller için özür dilemesi ve katılımcılarla birlikte ayin yapması bekleniyordu.





"Kanada’nın yerli halkına kötülük için özür dilerim"

Beklenildiği gibi oldu ve Papa burada yerli halktan özür diledi.

Françis, "Kilise yerli halkın kültürel yıkımında iş birliği yaptı. Kanada’nın yerli halkına kötülük için özür dilerim. Yerli halklara karşı bu kadar çok Hristiyan tarafından işlenen kötülük için alçak gönüllülükle af diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yarın açık hava ayini yönetecek

Papa, 26 Temmuz'da şehrin futbol stadyumunda büyük bir açık hava ayinini yönetecek.

Papa Françis, 27 Temmuz'da Quebec City'ye gidecek ve burada Başbakan Justin Trudeau ve Genel Vali Mary Simon ile görüşecek ve ardından halka hitap edecek.

Papa, 28 Temmuz'da Notre Dame Katedrali'nde piskoposlar, rahipler ve pastoral işçilerle dua edecek.

Ziyareti 29 Temmuz'da sona erecek olan Papa, Montreal'de yerli halklardan oluşan bir heyet ile bir araya gelecek.

Aynı gün Quebec'ten ayrılacak olan Papa, beş saatlik uçuşla kuzeydeki Iqaluit'e gidecek.

Papa Françis, Kanada'nın en kuzeydeki ve en seyrek nüfuslu bölgesi Nunavut eyaletinin başkenti Iqaluit'de, Kanada'nın yatılı kilise okullarında kalan ve halen hayatta olan yerlilerle buluşacak. Papa, programının bu aşamasından sonra Kanada'dan ayrılacak.

Papa, Kanadalı yerli gruplardan nisanda özür dilemişti

Papa Françis, Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile marttaki görüşmelerinin ardından 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kanada'da Katolik Kilisesi’ne bağlı yatılı okullarda geçmişte çocuklara yapılan muamele karşısında "öfke, utanç ve acı" duyduğunu belirterek, "Kilisenin bazı üyelerinin içler acısı davranışları için Tanrı'dan af diliyor ve size tüm kalbimle acı çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ben de sizden özür dilemek konusunda Kanadalı Piskopos kardeşlerime katılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Yerli gruplar bu "özrü" bekliyordu

Konuyu soruşturan Kanada'daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015'te tamamlamış ve 4 bin sayfalık rapor yayımlanmıştı. Komisyon, yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlamıştı.

Söz konusu raporda, en az 4 bin 200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.

Kanada'da Katolik Kilisesi'nin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporundan sonra yerli halktan defalarca özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017'de Vatikan'a yaptığı resmi ziyarette Papa'dan da özür talep etmişti.