Papa Francis: Masumların ölmesi kabul edilemez

Kudüs'teki gerilimin tetiklediği Gazze'deki İsrail saldırılarının 7. gününde nihayet Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'den açıklama geldi.

Pazar ayini için Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda toplananlara seslenen Papa Francis, İsrail'in Filistin'deki zulmüyle ilgili, 'Çocuklar dahil bu kadar çok sayıda masum insanın ölmesinin kabul edilemez' olduğu mesajını verdi.

Arjantinli Cizvit Papa, "Sükunet ve sorumluların silah seslerini sona erdirip barış yolunu seçmeleri çağrısı yapıyorum" diyerek ekledi:

"ÇOCUKLARIN ÖLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

"Pek çok masum insan öldü, aralarında çocuklar da vardı. Bu, korkunç. Kabul edilemez. Ölümleri, geleceği inşa etme değil, yok etme isteğinin göstergesidir."

"Kendime soruyorum, nefret, kan davası ve intikam nereye varacak? Diğerini yok ederek barış inşa edebileceğini düşünen gerçekten var mı?"

ŞİDDETİN SONA ERMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

"Tüm insanları eşit haklarla, görevlerle ve onurla yaratan ve kardeşçe yaşamasını isteyen tanrı adına, sükunet sağlanması ve şiddetin sona ermesi çağrısı yapıyorum."

Francis, 10 Mayıs'ta savaşın başlamasından bir gün önce yaptığı açıklamada, "Kudüs'te yaşanan gelişmeleri, özel bir endişeyle takip ediyorum" demişti.