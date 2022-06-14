Papa Francis: Ukrayna'da silah satışıyla ilgili çıkar var

Vatikan Devlet Başkanı Papa, iki ülke arasındaki savaşa dair görüşlerini paylaştı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili konuştu.

Papa, savaşın kışkırtılarak sürdürüldüğüne dikkati çekti.

"Silah satışı gözlemliyorum"

İtalyan basınına verdiği demeçte Papa, "Burada silah satışı ve bunları test etme çıkarını da gözlemliyorum." dedi.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı Batılı ülkeler, Ukrayna'ya askeri teçhizat ve ağır silah yardımıyla öne çıkıyor.

Yaşananları "üzücü" olarak nitelendiren Vatikan Devlet Başkanı, "Ama işin arkasında olan tam olarak budur." diye konuştu.

"Putin'den yana değilim"

Papa, "Bu noktada birisi bana şunu söyleyebilir mi; 'Ama siz Putin'den yanasınız.' Hayır, değilim. Böyle bir şeyi söylemek çok basit ve yanlış olur." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Papa, savaştan önce "az konuşan" ve "bilge" olarak tanımladığı bir devlet başkanıyla görüşmesini anlatarak, şunları söyledi:

"O devlet başkanı işaretleri okumasını bildi"

"Bu kişi, bana NATO'nun hareket tarzı nedeniyle endişeli olduğunu söyledi. Nedenini sordum. O da 'çünkü Rusya'nın kapısında havlıyorlar. Rusların emperyal güç olduğunu ve hiçbir yabancı gücün kendisine yaklaşmasına izin vermediğini anlamıyorlar. Bu durum savaşa yol açabilir' demişti. Onun görüşüydü. 24 Şubat'ta savaş başladı. O devlet başkanı, olup bitenlere dair işaretleri okumasını bildi."

"Kışkırtılan ya da önlenmeyen..."

Papa, konuşmasının devamında, "Gördüğümüz şey, Rusların kullandığı genellikle paralı askerlerin, bu savaşı yürütürken gösterdikleri vahşet ve gaddarlıktır. Ruslar aslında Çeçenleri, Suriyelileri ve paralı askerleri ileri sürmeyi tercih ediyor.

Ancak tehlike şu ki, sadece bu savaşın korkunç halini görüyoruz ve belki de bir şekilde kışkırtılan ya da önlenmeyen, bu savaşın arkasındaki tüm o dramı görmüyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Ruslar yanlış hesapladı"

AA'nın aktardığına göre, Rus birliklerin gaddarlıklarını görmelerine karşın sorunları çözmek için çalışmayı unutmadıklarını belirten Papa Francis, "Ruslar, bir hafta içinde her şeyin biteceğini düşünüyorlardı ama yanlış hesapladılar.

Karşılarında cesur ve hayatta kalma mücadelesi veren ve mücadele geçmişi olan bir halk buldular." yorumunu yaptı.