Papa Francis: Yoksul ülkelerin borç yükleri azaltılsın

Küçük bir azınlığın dünyadaki servetin çoğunluğuna sahip olduğunu belirten Papa, yoksul ülkeler için öneride bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dünya finans yöneticilerine yoksul ülkeler konusunda çağrıda bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantısının katılımcılarına mektup yazan Papa, koronavirüs salgınının dünyayı sosyoekonomik, ekolojik ve politik krizlerle hesaplaşmaya zorladığını söyledi.

"KÜÇÜK BİR AZINLIK DÜNYA SERVETİNİN YARISINA SAHİP"

Papa, mektupta, "İyileşme kavramı, eşitsiz ve sürdürülemez bir ekonomik ve sosyal yaşam modeline geri dönüşle memnuniyet sağlayamaz. Bu modelde, dünya nüfusunun küçük bir azınlığı dünya servetinin yarısına sahip." dedi.

Yeni bir "küresel plan" çağrısında bulunan Papa Francis, bu planda "mutlaka daha fakir ve daha az gelişmiş ülkelere karar vermede etkili bir pay vermek ve uluslararası pazara erişimini kolaylaştırmak" gerektiğini söyledi.

"EN FAKİR ULUSLARIN BORÇ YÜKÜ AZALTILMALI"

Papa, görüşlerini "En azından pandemiyle daha da kötüleşen en fakir ulusların borç yükünde önemli bir azalma gerekiyor." şeklinde sürdürdü.

20 büyük ekonomiden oluşan grubun mali şefleri, çarşamba günü gelişmekte olan ülkeler için borç ödemelerinin askıya alınmasını uzattı, ancak kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarının talep ettiği gibi borç iptal etme veya borç ertelemesini genişletme konusu gündeme gelmedi.

AŞI ÇAĞRISI

Katoliklerin ruhani lideri, finans piyasalarının kamu yararı için çalışmalarını sağlayan yasalar ve düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini söyledi, "adil bir şekilde finanse edilen bir aşı dayanışması" çağrısında bulundu.

Papa Francis, "Pazar yasasının sevgi ve herkesin sağlığı üzerinde önceliğe sahip olmasına izin veremeyiz." diyerek, siyasi figürlere ve iş insanlarına "herkes için, özellikle de en savunmasız ve muhtaç olanlar için koronavirüs aşısı sağlama" çağrısında bulundu.