Papa Francis'ten, Rusya - Ukrayna geriliminin bitmesi için dua çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa, iki ülke arasında yükselen tansiyonun ardından, insanlardan toplu dua etmelerini istedi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in de gündemindeydi.

Pazar ayininde konuşan Papa, krizi yatıştırmak için diyalog çağrısı yaptı.

GÜNDEM UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Papa, Ukrayna krizinin daha kötüye gitmesini durdurmak için 26 Ocak'ta uluslararası "barış için dua" günü çağrısında bulundu.

Konuşmasında Papa, "Ukrayna'da barışa yeni bir darbe indirmekle tehdit eden, Avrupa'nın güvenliğini şüpheye düşüren ve daha da büyük yankı uyandıran gerilimi endişeyle takip ediyorum." ifadesini kullandı.

"TOPLU DUA EDİN"

Katoliklerin ruhani lideri, yaptığı çağrıda, insanlardan gelecek çarşamba günü krizin sona ermesi için toplu dua etmelerini istedi.

Vatikan, Papa'nın çağrısına ilişkin ayrıntı vermedi.

ABD'DEN RUSYA'YA UYARI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, cuma günü bir araya geldi.

Blinken Ukrayna'nın işgal edilmesi halinde Rusya'yı "hızlı ve şiddetli bir yanıt" verileceği konusunda uyardı.